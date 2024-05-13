القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف جيش الاحتلال في معبر رفح

غزة (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس الأجنحة العسكرية لكل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اليوم الاثنين، استهداف في هجوم مشترك ضد قوات جيش الإسرائيلي في معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وفي بيان مشترك، قالت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" إن مقاتليهما استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي.

وأضافت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" أنهما نجحتا في "قصف تمركزات للجيش الإسرائيلي داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة إلى أن مقاتليهما استهدفوا دبابة ميركافا ومجموعة من الجنود بقذيفتي الياسين 105 وجرافة عسكرية بجهاز شواز شرق رفح".

ويأتي الهجوم الفلسطيني فيما يواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على معبر رفح الحدودي المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم لليوم السابع على التوالي.