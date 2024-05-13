ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان إندونيسيا إلى 43 شخصًا

جاكرتا - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا إلى 43 شخصًا.

وأضاف عبدالمهاري، أن عمليات البحث لا تزال جارية عن 15 شخصًا آخرين لا يزالوا في عداد المفقودين جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقال عبد المهاري إن الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق طيني بركاني من جبل مارابي في وقت متأخر أمس الأول السبت، لتخلف دمارا في عدة قرى اجتاحتها.

وتابع أن الكارثة تسببت أيضا في نزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص كانوا يحتمون بمراكز إيواء مؤقتة.

وقال إنه جرى إرسال مروحيات للمساعدة في إجلاء الضحايا وتوزيع المساعدات في المناطق المتضررة.

ويعد جبل مارابي، الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترا، أحد أكثر الجبال البركانية نشاطا في إندونيسيا، وهو معروف بسجله من الثورانات البركانية والتدفقات الطينية البركانية المعروفة باسم لاهار. وأظهر الجبل نشاطا متزايدا طوال أسابيع قبل الفيضان الذي حدث مطلع الأسبوع.

وتتسم فيضانات لاهار بأنها خطيرة للغاية لأنها يمكن أن تحدث دون سابق إنذار، وتتدفق بسرعة، وهي تحمل مزيجا من الطين والصخور والحطام

وتتعرض إندونيسيا للزلازل والنشاط البركاني بسبب موقعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط.

وتشهد البلاد أيضا فيضانات متكررة خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة في الفترة من نوفمبر وحتى أبريل.