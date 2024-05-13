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الأمم المتحدة تؤكد لوزارة الخارجية دعمها لاستراتيجية التنمية السكانية في مصر

03:15 م الإثنين 13 مايو 2024

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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(مصراوي)

استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية السفير راجي الإتربي، اليوم الاثنين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ديين كيتا بمقر وزارة الخارجية.

ورحب الإتربي، بالزيارة الأولى للمسؤولة الأممية إلى مصر، حيث تناولا المحاور المتعددة للتعاون الوثيق القائم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ عام 1972، وآخرها برنامج التعاون بين الجانبين للفترة من 2023 إلى 2027.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أهمية تركيز برنامج التعاون خلال الفترة القادمة على مجالات السكان، والتنمية، وتمكين المرأة، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، فضلاً عن برنامج "نورة" الرئاسي لتمكين الفتيات، حيث أكدت المسئولة الأممية مساندة المنظمة الدولية لكافة تلك المشروعات والبرامج، وتطلعها لمقابلة السادة الوزراء المعنيين بالحكومة المصرية خلال الزيارة الحالية.

كما تناول المسؤولان تطور المناقشات الجارية بالأمم المتحدة في نيويورك حول السكان والتنمية، ودور مصر الرائد في دفع مصالح الدول الأفريقية والنامية بشكل عام.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمة الإنسانية المحتدمة في كل من قطاع غزة والسودان، حيث عرض الإتربي الجهود المصرية المتواصلة على صعيد الدعم الإنساني والإغاثي فيهما، فيما أشادت المسئولة الأممية بالدور المصري القائم في هذا الإطار، معربةً عن تطلعها لاستمرار التنسيق والعمل المشترك بين مصر والمنظومة الأممية من أجل احتواء التدهور المتسارع لهاتين الأزمتين الإنسانيتين.

الأمم المتحدة وزارة الخارجية التنمية السكانية السفير راجي الإتربي
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