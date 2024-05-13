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حزب الله يستهدف عددا من جنود الاحتلال شمالي إسرائيل

01:26 م الإثنين 13 مايو 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا جنودا إسرائيليين في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 الإسرائيلية جنوب "بيت هلل"، بمسيرات انقضاضية، كما استهدفوا "ثكنة يفتاح" الإسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل، وأصابت أهدافها بشكل مباشر، وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله استهداف عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح باستخدام صاروخ موجه، مشيرًا إلى إصابة الهدف بشكل مباشر وإيقاع القوات الإسرائيلية في المنطقة بين قتيل وجريح.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم الاثنين على بلدة "شيحين" في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنه مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

حزب الله اللبناني بيروت إسرائيل
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