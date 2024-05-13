بينهم طفلة.. 4 شهداء في قصف للاحتلال على منزل برفح الفلسطينية

كتب-محمد فتحي:

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، منزلًا في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية، أسفر عن سقوط 4 شهداء بينهم طفلة، وفقا لما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بقصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، إذ تستهدف المدفعية شرق دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع.

وأصيب عددا من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطيرة نتيجة قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية.

وتشن طائرات الاحتلال غارات على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرفي رفح، بالإضافة إلى اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.