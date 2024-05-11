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BBC

مسؤول أمريكي: تقييمنا يؤكد أن حماس سترحب بمعركة واسعة وممتدة في رفح

08:17 م السبت 11 مايو 2024

حركة حماس

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف جدية بشأن نهج إسرائيل في حملتها العسكرية، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل إلى ذروته برفح.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن تقييما لإدارة الرئيس جو بايدن خلص إلى أن حماس وقائد جناحها العسكري يحيى السنوار سيرحبان بمعركة واسعة وممتدة برفح.

وأشار مسؤولون، إلى أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أن نقلا آمنا لآلاف الفلسطينيين في رفح سيستغرق عدة أشهر، كما لا يمكن نقلهم لأراض قاحلة أو أخرى تتعرض للقصف.

وأكد المسؤولون، أن الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل بوجوب تهيئة الظروف للفلسطينيين الذين سيتم إجلاؤهم.

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