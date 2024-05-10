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BBC

سنوقف إرسال أسلحة.. أمريكا تحذر إسرائيل من جديد بسبب عملية رفح

10:10 م الجمعة 10 مايو 2024

منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي ا

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قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن التقارير الكثيرة بشأن اتهام إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين مثيرة للإزعاج والقلق.

وأضاف كيربي، "ما زلنا نعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار ممكن ويتطلب شجاعة أخلاقية ومواقف قيادية ونحن لم نستسلم بعد"، موضحا أن واشنطن لم تقل إن إسرائيل لا يمكنها العمل على إنهاء حماس لكن ما لا ندعمه هو عملية عسكرية كبرى في رفح.

وتابع منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه في حالة تحرك القوات الإسرائيلية نحو رفح بعملية برية واسعة سنوقف إرسال أنواع معينة من الأسلحة، موضحا أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية حاليا مركزة في منطقة معبر رفح.

وأكمل كيربي، أن الدولة الفلسطينية ستولد نتيجة مفاوضات بين الطرفين وليس بقرار من الأمم المتحدة ولذا صوتنا ضد القرار، موضحا أنه يوم استقلال فلسطين ستحدده عملية التفاوض.

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