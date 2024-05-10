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الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مهاجمة مقر الأونروا بالقدس

05:54 م الجمعة 10 مايو 2024

جوزيب بوريل

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طالب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس الشرقية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة إضرام مستوطنين إسرائيليين متطرفين النار في مقر الأونروا بالقدس الشرقية.

وشدد على أن مسؤولية ضمان سلامة العاملين بالمجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية "تقع على عاتق إسرائيل".

قررت الأونروا إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعد إضرام إسرائيليين النار مرتين في محيطه.

ومن جانبه قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني -الخميس- "إنه تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة".

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة اشتعال النيران في محيط المقر، دون وقوع إصابات.

ويعد هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس خلال الساعات الماضية، بعدما هاجم عدد من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال -أول أمس الأربعاء- مقر الأونروا وحاولوا اقتحامه في وجود شرطة الاحتلال التي لم تتدخل لمنعهم.

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