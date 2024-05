الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مهاجمة مقر الأونروا بالقدس

مصراوي

طالب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس الشرقية.

The EU strongly condemns the attack against the @UNRWA premises in East Jerusalem. Perpetrators must be held to account.

It is Israel’s responsibility to ensure the safety of humanitarian workers.

UNRWA is an irreplaceable lifeline to millions in Gaza and the region.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 10, 2024