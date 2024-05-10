الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مهاجمة مقر الأونروا بالقدس

مصراوي

طالب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس الشرقية.

The EU strongly condemns the attack against the @UNRWA premises in East Jerusalem. Perpetrators must be held to account. It is Israel’s responsibility to ensure the safety of humanitarian workers. UNRWA is an irreplaceable lifeline to millions in Gaza and the region. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 10, 2024

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة إضرام مستوطنين إسرائيليين متطرفين النار في مقر الأونروا بالقدس الشرقية.

وشدد على أن مسؤولية ضمان سلامة العاملين بالمجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية "تقع على عاتق إسرائيل".

قررت الأونروا إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعد إضرام إسرائيليين النار مرتين في محيطه.

ومن جانبه قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني -الخميس- "إنه تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة".

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة اشتعال النيران في محيط المقر، دون وقوع إصابات.

🔴🎥ليست المرة الأولى.. مستوطنون يشعلون النيران بمحيط مقر الأونروا في مدينة القدس🇵🇸 pic.twitter.com/F0RUEV9J4B — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) May 9, 2024

ويعد هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس خلال الساعات الماضية، بعدما هاجم عدد من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال -أول أمس الأربعاء- مقر الأونروا وحاولوا اقتحامه في وجود شرطة الاحتلال التي لم تتدخل لمنعهم.