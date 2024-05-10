واشنطن بوست: دعم واشنطن المستمر لحرب إسرائيل على غزة يقوض مصداقيتها

مصراوي

نقلت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن تقرير لـ لجنة خبراء مستقلين تضم مسؤولين أمريكيين سابقين قولهم، إن دعم واشنطن المستمر للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يقوض مصداقيتها.

وأضاف المسؤولون أن مبيعات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الأسلحة لإسرائيل تنتهك الحدود القانونية.

ولفتوا إلى أن جيش الاحتلال في غزة بتجاهل ممنهج للقانون الإنساني الدولي.

وأوضحوا أن أسلحة أمريكية استخدمت في حالات كثيرة تم خلالها تجاهل القانون الدولي.