المياه جرفتهم.. البحر الميت يبتلع إسرائيليين أثناء حفل كبير على الشاطئ (فيديو)

قالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تقريرا أوليا عن فقدان العديد من الإسرائيليين الذين تواجدوا على شاطئ البحر الميت بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن مروحية عسكرية إسرائيلية تساعد فرق البحث والإنقاذ من أجل انتشال جثامين الإسرائيليين الذين ابتلعهم البحر الميت.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إرسال متطوعين من وحدة إنقاذ السلاحف البحرية لتفتيش المنطقة.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن مستوطنين أقاموا حفلا على شاطئ نيفي مبارد بمشاركة حوالي 2000 مشارك، وقد جرفت المياه بعض المحتفلين أثناء دخولهم البحر الميت.