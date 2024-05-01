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رئيس الأركان الإسرائيلي: نجهز لهجوم في الجبهة الشمالية

09:13 م الأربعاء 01 مايو 2024

هارتسي هاليفي

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قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن العملية الهجومية في غزة ستمضي بقوة، مؤكدا أن الجيش يجهز لهجوم في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وفي أبريل الماضي، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية بمنطقة الجليل الأعلى والساحل الغربي قرب الحدود مع لبنان.

كما أعلن البدء في الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية، مؤكدا أنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط.

هارتسي هاليفي لبنان غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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