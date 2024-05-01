البيت الأبيض: نندد بخطاب الكراهية ومعاداة السامية في المظاهرات التي تشهدها الجامعات

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن يحاط علما باستمرار باحتجاجات الجامعات على حرب غزة ويراقب الوضع عن كثب.

وأكد كيربي أن الإدارة الأمريكية تندد بخطاب الكراهية ومعاداة السامية في المظاهرات التي تشهدها الجامعات، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن يؤمن بأنه من حق الأمريكيين التظاهر بشكل سلمي ويندد بمعاداة السامية.

وزعم كيربي أن مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي تعرقل الحياة الطبيعية في الجامعات و"علينا إدانة خطاب الكراهية"، موضحا أن التحقيقات هي التي ستحدد ما إذا كانت عملية فض الاعتصام بجامعة كولومبيا قد تمت بطريقة مناسبة أم لا.

وأشار كيربي إلى أن عددا صغيرا من الطلاب المتظاهرين هم من زعزعوا الأوضاع بالجامعة ومن واجب المسؤولين توفير البيئة المناسبة للتعلم، مؤكدا أنه لا يمكن أن يسمح البيت الأبيض بخطاب معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وشدد كيربي على أن التظاهر السلمي حق مكفول للأمريكيين لكن ضمن إطار القانون، لافتا إلى أن الرئيس بايدن أطلق استراتيجية لمكافحة معاداة السامية ولم يقف صامتا حيال ما حدث بالجامعات.

وأضاف كيربي "لاحظنا ارتفاع وتيرة معاداة السامية على مدار الأشهر الأخيرة ونؤكد أن هذا الأمر غير مقبول"، زاعما أن "المظاهرات في الجامعات لم تكن سلمية وتضمنت لغة تحض على الكراهية".