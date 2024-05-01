سيناتور أمريكي: واشنطن قيدت نفسها في محادثاتها بشأن مكافحة التلوث البلاستيكي

واشنطن - (د ب أ)

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي البارز، جيف ميركلي، إن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من الدعوة إلى اتخاذ خطوات ذات مغزى في المحادثات الدولية بشأن الحد من التلوث البلاستيكي الضار.

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية للإنفاق الداخلي والبيئة بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيف ميركلي (من ولاية أوريجون)، أن الحكومة الأمريكية، بقيادة وزارة الخارجية في محادثاتها مع الدول الأخرى الرامية إلى إبرام اتفاقية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي قبل نهاية عام 2024، "قيدت نفسها بسلسلة من القيود التي ستؤدي إلى فشل الولايات المتحدة في أن تكون طرفا فعالا في المحادثات"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقاد ميركلي وفد الكونجرس الأمريكي الذي توجه إلى أوتاوا الأسبوع الماضي لحضور المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة بشأن إنهاء التلوث البلاستيكي.

وتحدث ميركلي إلى وكالة بلومبرج للأنباء بعد وقت قصير من اختتام المؤتمر أمس الثلاثاء.

واتفق المفاوضون على العمل من الآن وحتى المؤتمر المقبل المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل حول كيفية تمويل وضع إطار عمل، ودراسة المواد الكيميائية المثيرة للقلق في المنتجات، والتركيز على التصميم وإمكانية إعادة الاستخدام.