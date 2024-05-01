لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات

ريجا - (د ب أ)

تعتزم لاتفيا تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية إضافية، بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات ومسيرات للمراقبة، وفقا لما أعلنته رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا في أعقاب اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء.

وكتبت رئيسة الوزراء في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "يجب أن نضمن انتصار أوكرانيا من أجل أوكرانيا، والأمن الأوروبي، والنظام العالمي".

وسوف يجري إرسال منظومات الدفاع الجوي والمسيرات من مخزونات الجيش اللاتفي.

وفي منشور عبر "إكس"، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاتفيا على دعمها "المتواصل" و"وضوح الهدف".

ووعدت لاتفيا، الدولة الواقعة في منطقة البلطيق والعضو بالاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات عسكرية سنوية تبلغ قيمتها ما يمثل 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب اتفاق أمني ثنائي تم توقيعه قبل أكثر من أسبوعين فقط.