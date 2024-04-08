نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجب أن يدخل رفح وحددنا موعدا

القاهرة ( د ب ا)

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بأنه يتعين أن يدخل الجيش الإسرائيلي مدينة رفح لتحقيق نصر كامل وإعادة الأسرى، بينما زعم أن إسرائيل قد اتخذت قرارا بشأن موعد الدخول.

وأكد مجددا في كلمة مصورة نشرت اليوم الاثنين أن دخول الجيش رفح أمر ضروري لتحقيق انتصار على حماس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابع "اليوم تلقيت تقرير مفصلا بشأن المحادثات في القاهرة، ونعمل على نحو متواصل لتحقيق أهدافنا في المقام الأول وهي الإفراج عن كل الأسرى وتحقيق نصر كامل على حماس".

واستطرد قائلا "هذا النصر يقتضي دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية هناك، وسوف يحدث ذلك. هناك موعد لذلك".

يأتي تصريح نتنياهو الأحدث بشأن دخول مدينة رفح رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من التداعيات الكارثية لمثل هذه الخطوة نظرا لاكتظاظ المدينة بالنازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة، جراء الهجمات الإٍسرائيلية ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي.