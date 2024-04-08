الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لـ 33207 شهداء

مصراوي

نشرت وزارة الصحة بغزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 182 على القطاع.

وقالت الصحة بغزة في البيان اليومي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الاحتلال الإسرائيلي، "وصل 32 شهيدًا و47 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفتت الصحة بغزة إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 33207 شهداء و75933 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.