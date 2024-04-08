إسرائيل تعلن مقتل قائد كبير في حزب الله

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه قتل قائدًا ميدانيًا كبيرًا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، في غارة جوية على لبنان ليلا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القائد علي أحمد حسين، وآخرين من الجماعة الموالية لإيران، قتلوا في منطقة السلطانية بجنوب لبنان.

وأكد حزب الله مقتل القائد، ولكنه لم يوضح مزيدا من التفاصيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منصب حسين يشبه منصب قائد اللواء، مضيفا أنه كان وراء شن الهجمات الأخيرة على مواقع مدنية في شمال إسرائيل.

وشهد أمس الأحد ، مرور ستة أشهر منذ بداية شن إسرائيل لحربها الجوية والبرية المدمرة على قطاع غزة، ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

من ناحية أخرى، اتهمت إسرائيل حركة حماس، اليوم الإثنين، بإطلاق صواريخ على إسرائيل من "منطقة إنسانية" في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت ودمرت ثلاث منصات إطلاق تابعة لحماس في المنطقة الواقعة غرب خان يونس.

ولم تعلق حماس على الهجوم بعد.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس الأحد سحب أعدادا كبيرة من قواتها من خان يونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مع رحيل مهمة الـ "كوماندوز 98" من خان يونس، لم تعد هناك قوات مناورة نشطة في جنوب غزة، مما يثير تساؤلات بشأن الخطوات التالية التي ستتخذها في الحرب.