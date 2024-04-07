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وزير الخارجية الروسي يزور الصين

11:50 ص الأحد 07 أبريل 2024

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيقوم بزيارة رسمية للصين يومي 8 و9 أبريل الجاري، حيث سيناقش مع نظيره الصيني وانج يي عددا من "الموضوعات الساخنة"، بما في ذلك أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية "سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 8 و9 أبريل الجاري، حيث من المقرر أن يجري مفاوضات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه "من المقرر إجراء تبادل متعمق لوجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وقالت الوزارة إن وزيرا الخارجية سيناقشان أيضا التعاون الثنائي، بما في ذلك "التفاعل في الساحة الدولية مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة ومجموعة بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف".

وكان لافروف قد زار بكين في أكتوبر 2023، حيث ناقش الجانبان بالتفصيل تعزيز التعاون في أوراسيا وآفاق رئاسة روسيا لمجموعة بريكس.

سيرجي لافروف الصين وزير الخارجية الروسي

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