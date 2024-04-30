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بالقاهرة انطلاق الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزلندا

05:26 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

وزارة الخارجية المصرية

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عُقدت الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزلندا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حيث ترأس الجانب المصري السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، فيما ترأس الوفد النيوزلندي السفير طاهاموانا مكفرسون، نائب وزير الخارجية النيوزلندي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأستراليا.

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك على ضوء مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما حرصا على تعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها السوق المصري، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات السياحة والتعليم والزراعة.

كذلك شهدت المشاورات تبادلا للآراء حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في غزة والسودان والبحر الأحمر.

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