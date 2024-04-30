زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لإجراء انتخابات في إسرائيل ويهاجم نتنياهو

واشنطن - (د ب أ)

وجه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي-ولاية نيويورك)- أبرز سيناتور يهودي- بعضا من أقسى الانتقادات التي يوجهها مسؤول أمريكي رفيع حتى الآن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إسرائيل إلى إجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة لمواجهة التهديد الذي تمثله حركة حماس.

وذكر موقع أكسيوس أن شومر نأى بنفسه إلى حد كبير عن انتقاد الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو في الأشهر الأخيرة.

وقال أكسيوس إن تصريحات شومر تأتي في الوقت الذي يشعر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وديمقراطيون آخرون بالقلق من إغضاب ناخبين تقدميين يشعرون بالقلق إزاء الهجمات الإسرائيلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة.

وقال شومر في تصريحات معدة مسبقا إن إجراء انتخابات جديدة هو "السبيل الوحيد للسماح بعملية صنع قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل."

وانتقد شومر نتنياهو لاصطفافه مع متطرفين يمينيين في الحكومة الإسرائيلية، قائلا إنه ابتعد عن حل الدولتين، الذي يؤيده بايدن.

وأضاف شومر أن نتنياهو دخل ائتلافا مع متطرفين يمينيين ونتيجة لذلك فهو "مستعد للغاية لأن يتساهل مع حصيلة القتلى المدنيين في غزة، التي تقلص الدعم لإسرائيل على مستوى العالم إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة. لا يمكن أن تنجو إسرائيل إذا أصبحت منبوذة".

وأشار إلى أن ائتلاف نتنياهو لم يعد يناسب احتياجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، وذكر أن نتنياهو يقف في طريق السلام، من بين أمور أخرى، عن طريق رفض حل الدولتين.

ونقل موقع أكسيوس عن شومر قوله "لا أحد يتوقع من رئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الأشياء التي يجب القيام بها لكسر دائرة العنف، والحفاظ على مصداقية إسرائيل على الساحة العالمية، والعمل من أجل حل الدولتين".

وقال شومر إن العقبات الأربع أمام حل الدولتين هي حماس، والمتطرفين اليمينيين في الحكومة الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية، ونتنياهو.

وعلى الجانب الآخر، رد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج قائلا إن "إسرائيل دولة ديمقراطية ذات سيادة. وليس من المفيد، خصوصا في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا ضد حركة حماس الإرهابية التي ترتكب إبادة جماعية، التعليق على المشهد السياسي الداخلي لحليف ديمقراطي."

كما انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ( جمهوري- ولاية كنتاكي) شومر بسبب تصريحاته، ووصف دعوته لإجراء انتخابات إسرائيلية جديدة بأنها "غير مسبوقة."