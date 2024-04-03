هنية: ما يهم نتنياهو ومن معه البقاء على كرسي الحكم لأطول مدة ممكنة

الدوحة - (د ب أ)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن معركة طوفان الاقصى المباركة بعثت الأمل "بأن تحرير القدس وتطهيرها من الغزاة المحتلين حتمية تاريخية".

وبمناسبة يوم القدس الذي يوافق بعد غد الجمعة قال هنية: "يمر يوم القدس العالمي هذا العام في ظل معركة طوفان الأقصى العظيمة وقدسنا يتجاذبها الألم والأمل فهي اليوم في واحدة من أشد مراحلها ظلما وقهرا بسبب العدوان الصهيوني المفتوح على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى أهلها المقدسيين وإرثها الإنساني".

وتابع هنية "لقد حاول العدو خلال الأعوام الاخيرة أن يحسم الصراع على أرض فلسطين من بوابة القدس والأقصى فجاءته المقاومة من جبهة غزة العزة بطوفان الأقصى، والذي شكل ضربة استراتيجية أعادت فيه الصراع إلى طبيعته وأزالت كل الأقنعة عن الوجوه المخفية بالسلام الزائف، وأظهرت بوضوح حقيقة الكيان الصهيوني العدواني الاستئصالية وجرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية".

وأوضح هنية أن "توحش العدو الصهيوني الذي نراه اليوم كان نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء ككيان غاصب ومحتل في مواجهة الشعب الفلسطيني الثابت الذي يأبى فكرة الاستسلام والتنازل عن فلسطين بالرغم من كل محاولات التطبيع التي جرفها طوفان الأقصى".

وأكد أن "العدوان الصهيوني على شعبنا لم يكن ليستمر ويصل الى هذه الدرجة من الوحشية لولا الغطاء الأمريكي بل والمشاركة الفعلية في جرائم هذا الاحتلال".

وقال هنية "أدعو شعوب أمتنا إلى تشكيل جبهة جماهيرية شعبية تقف في وجه جبهة الاحتلال ومن معه وتضع حدا لهذا العدوان وتسند معركة التحرير التي يخوضها شعبنا اليوم في كل ساحات الوطن".

وندد هنية بالهجوم الإسرائيلي على أرض سوريا مؤخرا والذي أدى إلى مقتل عدد من قادة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع عدد من السوريين.

وأعرب هنية عن تقديره "موقف كل الدول التي وقفت بحسم مع حقوق شعبنا وضد العدوان على غزة الحبيبة في مجلس الأمن وكل الهيئات الدولية المختلفة".

وقال رئيس حماس إنه "وبشأن مفاوضات وقف العدوان على غزة فلا زال الاحتلال الصهيوني يراوغ ويعاند ولا يستجيب لمطالبنا العادلة من أجل وقف الحرب والعدوان".

وتابع أن " حكومة الاحتلال مصرّة على استمرار هذا العدوان وأن ما يهم نتنياهو ومن معه البقاء على كرسي الحكم لأطول مدة ممكنة".

وأكد هنية التمسك بمطالبهم "المتمثلة بالوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة والعودة الكاملة للنازحين إلى أماكن سكناهم وإدخال كل المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة وإعمار القطاع ورفع الحصار وإبرام صفقة أسرى مشرفه وذلك كله على طريق إنجاز شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه ومقدساته".