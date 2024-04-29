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عائلات الأسرى الإسرائيليين: السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا هو إبرام صفقة تبادل

06:56 م الإثنين 29 أبريل 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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طالب عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، حكومة الاحتلال بعدم إضاعة الفرصة لإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وقال عائلات الأسرى، إن السبيل الوحيد لإعادة كل الأسرى هو إبرام صفقة تبادل، قائلين: "نتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب الإسرائيلي بالموافقة على أي صفقة".

وأضافوا: "حان الوقت للأفعال بدل الأقوال، ونتمنى على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ قرارات أخلاقية"، موضحين أن الإخفاق الأمني غير المسبوق حدث في عهد الحكومة الحالية ويقع على عاتقها إعادة الأسرى.

ووجه عائلات الأسرى الشكر إلى الإدارة الأمريكية وقطر على جهودهما في إعادة الأسرى خلال الصفقة الأولى: "نحث حكومات كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على فعل ما في الوسع لإعادة أسرانا الآن".

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