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الشرطة الباكستانية: الإفراج عن قاضي اختطفته طالبان السبت الماضي

02:52 م الإثنين 29 أبريل 2024

الشرطة الباكستانية - أرشيفية

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كابول - (د ب ا)


أعلن مسؤولون اليوم الاثنين الإفراج عن قاضي باكستاني اختطفه مسلحون السبت الماضي، وذلك خلال عملية أمنية أسفرت عن مقتل ستة مسلحين على الأقل.

وقال نعيم خان، أحد رجال الشرطة المحليين إن نحو 15 مسلحا اختطفوا القاضي عندما اعترضوا سيارته على طريق سريع في بلدة ديرا إسماعيل خان مساء أمس الأول السبت.

ودفع حادث الاختطاف، الذي تعد حركة طالبان باكستان المتهمة بارتكابه، الجيش لتنفيذ عملية، حيث تم قتل ما لا يقل عن ستة مسلحين في مداهمات منفصلة مطلع الأسبوع، بحسب بيان الجيش.

ولم تتضح ملابسات الافراج عن القاضي، ولكن خان قال إنه تم الإفراج عنه خلال مداهمة، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

الشرطة الباكستانية الإفراج عن قاضي حركة طالبان
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