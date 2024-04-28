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البث الإسرائيلية: العدل الدولية ستتهم نتنياهو وآخرين بالتسبب في مجاعة بغزة

11:07 م الأحد 28 أبريل 2024

محكمة العدل الدولية

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قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن محكمة العدل الدولية ستصدر على الأرجح أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين.

وأوضحت الهيئة العبرية، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم نتنياهو وآخرين بمنع دخول المساعدات لغزة والتسبب بمجاعة.

بينما قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ عقد مشاورات مكثفة بعد تلقي مؤشرات على صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

وأشارت القناة العبرية إلى أن هناك محاولة إسرائيلية للعمل عبر جميع القنوات الممكنة لمنع المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان من اتخاذ قرارات إدانة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه يوجد توقعات بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي خلال أسبوع.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، قد قالت في وقت سابق إن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان سيصدر مذكرة اعتقال دولية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم نتنياهو جراء جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القرار بـ "النفاق المطلق" قائلًا إن المسؤولين الإسرائيليين لن يغادروا إسرائيل إذا تطلب الأمر.

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