سوريا.. الأسد يشدد على ضرورة تعزيز التضامن العربي

دمشق - ( د ب أ)

شدد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

جاء ذلك خلال لقاء الأسد اليوم الأحد وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، بحسب بيان للرئاسة السورية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل.

كما تم استعراض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.

وشدد الرئيس الأسد على ضرورة تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد استقبل نظيره البحريني لدى وصوله إلى سوريا قادما من بيروت ظهر اليوم الأحد في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 13 عاماً.

وتسلم الرئيس الأسد أواخر شهر مارس الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في 16 مايو في العاصمة البحرينية المنامة.

واستمرت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والبحرين رغم قطع أغلب دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا عقب الاضطرابات التي شهدتها الأخيرة في عام 2011.