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تدمير مليوني زجاجة مياه معدنية ملوثة ببكتيريا البراز في فرنسا

11:59 ص الأحد 28 أبريل 2024

شركة نستله

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وكالات

أصدرت الحكومة الفرنسية، أمرًا لشركة بيرييه للمياه المعدنية لتدمير مليوني زجاجة من مياهها الفوارة، بعد تقارير تفيد بأن مياهها ملوثة ببكتيريا البراز.

وأفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية، أن السلطات طلبت من نستله ووترز فرانس تدمير كل إنتاج بيرييه في الفترة من 10 إلى 14 مارس من أحد مصادرها بالقرب من نيم.

وتواجه شركة نستله السويسرية العملاقة للأغذية فضائح مستمرة تتعلق بمياه بيرييه حيث تحقق السلطات الفرنسية في طرق تنقية غير قانونية مزعومة في شركة المياه الفرنسية التابعة لشركة نستله.

بدورها، أعلنت شركة نستلة، عن تدمير نحو مليوني زجاجة كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن زجاجات بيرييه في المتاجر آمنة.

وكانت السلطات الإقليمية، أصدرت أوامر لشركة نستله ووترز فرنسا بتعليق الإنتاج على الفور في أحد مصادرها بالقرب من نيم.

شركة نستلة فرنسا الحكومة الفرنسية
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