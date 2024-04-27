شؤون الأسرى: ألف أسير فلسطيني أصيبوا في سجون الاحتلال جراء الانتهاكات

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أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي مأساوية، فإن نحو ألف أسير فلسطيني أصيبوا في سجون الاحتلال جراء ما يتعرضون له من انتهاكات.

وقال قدورة - في مداخلة تلفزيونية له اليوم /السبت/ - "إنه على إسرائيل أن تعلم أنها ليس دولة استثنائية ولا تتمتع بحصانة تمنحها حق الاعتداء على الشعب الفلسطيني".. لافتا إلى أن إسرائيل ما زالت تتحدث عن استمرار عدوانها واجتياح رفح الفلسطينية بكل ما يترتب عليه من آثار إنسانية وسياسية وأمنية ومزيد من الدمار والضحايا واستهداف المدنيين، وإطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن الأولوية في الوقت الحالي هى وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لديه الإرادة بإعادة استئناف الحياة وترميم نفسه وتأهيل مؤسساته، ولكنها لا يجب أن تكون مسئولية فلسطينية فقط وإنما مسؤولية فلسطينية عربية إسلامية دولية.

وأشار قدورة إلى أنه يجري الحديث عن صفقة بموجبها يتم وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح العديد من الأسرى.