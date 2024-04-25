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مسؤول أمريكي: اتفاق مطروح سيحقق وقفًا فوريًا وطويلًا لإطلاق النار بغزة

03:32 م الخميس 25 أبريل 2024

غزة أرشيفية

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قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة و17 دولة أخرى ستنشر بيانا يدعو حماس إلى إطلاق سراح الأسرى كسبيل لإنهاء أزمة غزة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الاتفاق المطروح على الطاولة يسمح بالعودة غير المقيدة إلى شمال غزة، زاعما أن الرد على العرض الأخير من داخل القطاع كان غير بناء على الإطلاق.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الاتفاق المطروح على الطاولة سيحقق وقفا فوريا وطويلا لإطلاق النار في غزة، موضحا أن هناك بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق، لكن واشنطن غير واثقة تماما.

وقف إطلاق النار إطلاق سراح الأسرى أزمة غزة طوفان الأقصى
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