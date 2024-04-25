تحذير من مخاطر صحية.. تدهور جودة الهواء في تركيا بسبب السحب الترابية الصحراوية

إسطنبول - (د ب ا)

تدهورت جودة الهواء في عدة مدن ومحافظات في تركيا بسبب السحب الترابية الصحراوية، مما دفع هيئة الأرصاد للتحذير من المخاطر المتعلقة بالصحة والنقل.

ونقلت وكالة الاناضول التركية للأنباء عن خبراء القول إنه يتعين على الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية تجنب الخروج .

وقالت الأناضول إن الرؤية على الطرق تراجعت بصورة كبيرة في عدة مناطق، تشمل العاصمة أنقرة، بسبب الضباب.

وتؤثر السحب الترابية على جودة الهواء في مدينة إسطنبول ومدينة إزمير .

وأشارت الأناضول إلى أن الخبراء يتوقعون أن يبقي الضباب خلال نهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى، أعلنت مدينة جانقري عبر منصة"إكس" عن إغلاق المدارس اليوم الخميس، بعد ساعات من التحذير من مخاطر مرتبطة بالصحة واضطراب محتمل لحركة النقل.