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الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من انتشار كبير للأمراض المعدية في غزة

02:35 م الخميس 25 أبريل 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني

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غزة - (د ب أ)

أكد المديرُ التنفيذي لجمعيَّةِ الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاعِ غزّة الدكتور بشار مراد أنه لا توجدُ بيئة صالحة للحياةِ في القطاع، متوقِّعًا انتشارًا كبيرًا للأمراضِ المُعدِية بين صفوفِ النّازِحين، خاصَّةً تلك التي تنتقِلُ عبر الجهازِ التنفسي، وكذلك الأمراض المُعدِية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس عن مراد قوله، إنَّ القطاعَ الصحيَّ أمام كارثةٍ وأزمةٍ حقيقيَّةٍ تُهدِّدُ فئاتِ الكبارِ في السِّنِّ والأطفال، مشيرًا إلى انتشارٍ واسعٍ لمرضِ الكبدِ الوَبائي في معظمِ مخيَّماتِ النّازِحينَ جرّاءَ الاكتظاظِ الكبيرِ داخلَها وقلَّةِ المياهِ وعدمِ وجودِ الكهرباءِ لحفظِ الموادِّ الغذائيَّة.

وحذَّرَ مراد من تدهورِ الأوضاعِ الصحيَّةِ للمرضى بحالاتٍ مزمنة والمصابينَ جرّاءَ نَقصِ المُعَدّاتِ والمستلزَماتِ الطبيَّةِ والأدوية، ما يُصعِّبُ الحصولَ على الخدماتِ الصحية، لافتًا إلى أنَّهُ تمَّ افتتاحُ مَقارَّ طبيَّةٍ لتقديمِ الخدماتِ للمواطنينَ بالحدِّ الممكن.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة الأمراض المعدية
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