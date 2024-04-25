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إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم أمنية

12:13 ص الخميس 25 أبريل 2024

روسيا وإيران

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سان بطرسبرج / روسيا - (د ب أ)

وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر أحمديان، وأمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، مساء اليوم الأربعاء في "سان بطرسبرج" على مذكرة تفاهم أمنية بين البلدين.

ووفق ما أوردته وكالة مهر الإيرانية للأنباء، فإن توقيع مذكرة التفاهم من شأنه تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان إيران بتزويد روسيا بمسيرات لاستخدامها في غزوها لأوكرانيا، غير أن موسكو وطهران نفتا ذلك.

مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا روسيا إيران تزويد روسيا بمسيرات
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