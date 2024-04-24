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BBC

رغم معاداته للتطبيق.. حملة بايدن الانتخابية تتمسك باستخدام "تيك توك"

06:39 م الأربعاء 24 أبريل 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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قال المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن أعضاء الحملة الانتخابية سيواصلون استخدام تطبيق "تيك توك".

وفي مطلع الأسبوع الجاري، اعتمد مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق "تيك توك" داخل الولايات المتحدة في حال لم تقطع الشبكة الاجتماعية ارتباطها بالشركة الأم "بايت دانس"، ومن ثم بالصين.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون التطبيق، أنه يتيح للعاصمة الصينية "بكين" التجسس على قرابة 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.

وبالرغم من إقرار مجلس النواب الأمريكي للقانون، إلا إنه يتعين أن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ.

وفي تصريح سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيوقع على قرار حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، فور وصوله إلى مكتبه حتى وإن كان قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن، أنشأ حسابا خاصا على "تيك توك" في وقت سابق، رغم المعارضة الكبيرة التي يبديها تجاه انتشاره في الولايات المتحدة، بزعم استخدامه في أعمال تجسس لصالح الصين.

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