إعلان

BBC

أنباء عن اندلاع حرائق بمنشأة نفط روسية

06:21 م الأربعاء 24 أبريل 2024

حرائق بمنشأة نفط روسية أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو - (د ب أ)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اندلاع حريق هائل قيل إنه في مصفاة نفط في منطقة يارسيفو، على بعد 60 كيلومترا شمال شرق سمولينسك، حيث ذكرت معلومات من موسكو أن أوكرانيا شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية الروسية.

كما أظهرت الصور إصابة مصفاة نفط في منطقة فورونيج غربي روسيا جراء القصف. ويمكن رؤية ألسنة اللهب الضخمة وهي تنطلق من أحد الخزانات عند الفجر.

وعلى المستوى الرسمي، أكد حاكم منطقة فورونيج، ألكسندر جوسيف، إسقاط أربع طائرات مسيرة واندلاع حريق في حديقة في منزل خاص، يبدو أنه نجم عن حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض ثماني طائرات مسيرة. ولم تكن هناك معلومات حول التأثيرات أو العواقب.

حرائق بمنشأة نفط روسية اندلاع حرائق بمنشأة نفط مصفاة نفط في منطقة يارسيفو هجمات باستخدام طائرات مسيرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار
يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟