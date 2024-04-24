أنباء عن اندلاع حرائق بمنشأة نفط روسية

موسكو - (د ب أ)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اندلاع حريق هائل قيل إنه في مصفاة نفط في منطقة يارسيفو، على بعد 60 كيلومترا شمال شرق سمولينسك، حيث ذكرت معلومات من موسكو أن أوكرانيا شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية الروسية.

كما أظهرت الصور إصابة مصفاة نفط في منطقة فورونيج غربي روسيا جراء القصف. ويمكن رؤية ألسنة اللهب الضخمة وهي تنطلق من أحد الخزانات عند الفجر.

وعلى المستوى الرسمي، أكد حاكم منطقة فورونيج، ألكسندر جوسيف، إسقاط أربع طائرات مسيرة واندلاع حريق في حديقة في منزل خاص، يبدو أنه نجم عن حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض ثماني طائرات مسيرة. ولم تكن هناك معلومات حول التأثيرات أو العواقب.