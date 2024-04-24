بايدن يوقع قانوناً يتعلق بالمساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا وإسرائيل

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، قانوناً يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عقب التوقيع على القانون: "أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا التي تلقت الدعم من إيران وكوريا الشمالية، وسنبدأ بإرسال المساعدات لأوكرانيا خلال ساعات بما يضمن أمن أوكرانيا وأوروبا، لذا فإن شحن المساعدات سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف بادين: "نقف جميعا ضد دكتاتورية بوتين الذي دفعنا بأفعاله لتقديم هذا الدعم لأوكرانيا، كما أن القانون الذي اعتمده الكونجرس يقدم الدعم لإسرائيل أيضا التي تعرضت لهجمات إيران وحلفائها، لذا فإن حزمة المساعدات ستمنح أوكرانيا وإسرائيل الإرادة والقدرات للانتصار".

وأوضح بايدن: "نعمل منذ أشهر لإيصال المساعدات إلى غزة والقانون الذي اعتمد أمس، يوفر مليار دولار من المساعدات لقطاع غزة، القانون الذي وقعته للتو سيوفر مساعدات إضافية إلى سكان غزة، كما أن المساعدات التي تضمنها القانون الجديد ستسهم في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية".

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 ملياراً لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة، و8 مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وقال بايدن إن القانون "يقدم دعماً حيوياً لشركاء واشنطن حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم"، مضيفاً أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.