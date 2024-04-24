الإمارات والبحرين يدعوان إلى تجنب التصعيد العسكري منطقة الشرق الأوسط

المنامة - ( د ب أ )

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية النزاعات كافة بالحوار والتفاوض.

ووفق وكالة أنباء البحرين (بنا)، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، حيث استعرض الجانبان أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية دون عوائق.

وأكدا ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين.

وعبر الجانبان عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة، في دورتها الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو المقبل، بنتائج إيجابية وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف والنهوض بقدرات الأمة وإمكانياتها السياسية والاقتصادية وحماية أمنها القومي وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة.