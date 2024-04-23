البنتاجون: لا توجد حاليًا مؤشرات على بدء أي عملية برية كبرى في رفح

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد في هذه المرحلة مؤشرات على بدء أي نوع من العمليات البرية الكبرى في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت البنتاجون، أنها لا تعلم في هذه المرحلة بأي خطة قابلة للتنفيذ في رفح تمت مشاركتها مع الجانب الأمريكي.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحضر لدخول رفح، موضحة أن منظمات إنسانية تقيم مدينة من الخيام بالتعاون مع عدد من الدول.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لبدء عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قريبا جدا.

سبق وأن، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد الماضي، إن رئيس الأركان هارتسي هاليفي وافق على خطط لمواصلة الحرب في جنوب قطاع غزة.

وكانت صحيفة الجارديان" البريطانية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد شراء آلاف الخيام تمهيدا لتنفيذ تهديداته باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر عددا من الآليات العسكرية في محيط القطاع، ما ينذر باستعداده لتنفيذ هجوم بري على البقعة التي تمثل الملاذ الأخير لقرابة 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن قوات الاحتلال باتت في حالة تأهب؛ بعدما وافق كل من وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي على الخطة العملياتية للهجوم البري،لافتة إلى أن الجيش رفض التعليق على الأمر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، شراء 40000 خيمة استعدادا لإجلاء النازحين من المدينة الواقعة جنوبي غزة، قبل بدء الهجوم عليها.