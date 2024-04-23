مسؤول أمريكي: غزة تواجه خطر حدوث المجاعة بشكل كبير خاصة في المناطق الشمالية



مصراوي

قال المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يواجه خطر حدوث المجاعة بشكل كبير خاصة في المناطق الشمالية.

وأشار ساترفيلد إلى أن على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لتسهيل جهود تجنب المجاعة في غزة.

من جانبع، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن الدافع وراء الهجوم على أونروا ليس عدم حيادها بل حرمان الفلسطينيين من وضع اللاجئين.

وأضاف مفوض عام الأونروا، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على تورط عاملين في الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر، موضحا أنه بعد صدور التقرير المستقل من المفترض أن تعود الثقة في المنظمة وأن تستأنف الدول تمويلها مرة أخرى.

وتابع لازاريني، أن هناك خشية من أن تفكيك الأونروا ما يعني القضاء على حل الدولتين، مشيرا إلى أنه إذا وجدت إرادة سياسية لدخول المساعدات إلى غزة سنرى المزيد من الشاحنات تدخل القطاع: "تمكنا من جمع 100 مليون دولار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي منذ 7 أكتوبر".

وأكمل المفوض العام للأونروا، أن 180 من مقار الأونروا في قطاع غزة تعرضت للدمار بينها 160 دمرت بشكل كامل، موضحا أننا ملتزمون بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير الذي وضعه الفريق المستقل بشأن الوكالة.

وتابع لازاريني، أن الوكالة ستبدأ في تنفيذ بعض التوصيات الواردة في تقرير الفريق المستقل فورا ونلتزم بتنفيذ جميعها، قائلا: "لن نتمكن من تنفيذ عدد من التوصيات الواردة في تقرير الفريق المستقل بدون دعم الدول الأعضاء".

وأكمل المفوض العام للأونروا، أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة وصل إلى 250 يوميا ولكن هناك حاجة للمزيد.