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BBC

حماس ترد على بلينكن بعد اتهامها بعرقلة التوصل لصفقة

11:30 م الإثنين 22 أبريل 2024

حركة حماس

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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومحاولة تحميل الحركة مسؤولية تعطيل الوصول إلى اتفاق.

وقالت حماس، إن تصريحات بلينكن تتناقض مع مواقفنا المرنة لتسهيل الوصول إلى اتفاق والتي اصطدمت بتعنت ومماطلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحة أن مطالب المقاومة واضحة منذ اليوم الأول وكانت موضع ترحيب من الأطراف والوسطاء.

وتابعت حماس، أن مطالبنا تتمثل في وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي الشريك للاحتلال في حرب الإبادة يكمل دوره العدائي ضد شعبنا باتهامات باطلة للحركة.

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