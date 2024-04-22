لجنة تحقيق الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم أدلة تثبت ادعاءاتها بشأن الأونروا

(مصراوي)

قالت اللجنة الأممية المكلفة من الأمم المتحدة بالتحقيق في كشف حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم الادعاء بأن عددا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء بمنظمات إرهابية.

وأشارت المراجعة الأممية للتحقيق في عمل موظفي الأونروا إلى أن الوكالة لا تزال ملتزمة بمسألة الحياد رغم ظروف عملها "الصعبة".

وأكدت نتائج المراجعة الأممية، على امتلاك الوكالة لآليات تمكنها من ضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية والحياد.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قام بقبول توصيات مراجعات التحقيق المستقل لعمل وكالة الأونروا.

وقال جوتيريش، إنه يتفق مع مفوض الوكالة في مسألة وضع خطة عمل تضمن تنفيذ توصيات عمل الوكالة.



واتهمت إسرائيل موظفي وكالة الأونروا بالانضمام إلى جماعات إرهابية والتعاون مع كتائب القسام في تنفيذ هجوم الـ7 من أكتوبر، وهو ما نفته الوكالة وأكدت على فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات الأمور.

