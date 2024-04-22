طهران كانت هدفا.. تفاصيل تراجع إسرائيل عن ضرب إيران بشكل واسع

(مصراوي)



قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل كانت بصدد شن هجومًا واسعًا على إيران خلال عملية الرد على استهداف قواعدها العسكرية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها الذي تحدثت فيه إلى 3 مسؤولين إسرائيليين كبار لم تكشف عن هويتهم، أن إسرائيل غيرت خطتها في هجومها المضاد على أصفهان الجمعة الماضية عقب تلقيها عدد من الاتصالات والضغوط الدبلوماسية من أجل ثنيها عن قرارها.

وأضافت الصحيفة، أن الضغوط التي تزعمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، جاءت من منطلق منع وقوع هجوم يستلزم ردًا عليه مما قد يوقع المنطقة كاملة في حرب إقليمية تشد أطرافًا عدة.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الدول الثلاثة أبلغوا إسرائيل بأنه لا داعي لهجوم موسع على إيران بعد نجاح إسرائيل في صد الهجوم الإيراني.

وصرحت إسرائيل عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين على أراضيها، أنها تمكنت من صد 99% من الهجمات الإيرانية، بينما ردت طهران بأنها هجماتها نجحت في تحقيق نصف أهدافها.



وبحسب المسؤولين فقد استعانت إسرائيل بمروحيات رباعية صغيرة من أجل تشتيت الدفاعات الجوية الإيرانية إضافة إلى عدد قليل من الصواريخ، بدلًا من إرسال مقاتلات كبيرة، مشيرين إلى تمكن صاروخ من إصابة بطارية مضادة للطائرات في موقع مهم وسط إيران.

وجاء الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل، ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني وهو ما توعدت إيران بالثأر لأجله.