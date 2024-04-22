الصحة العالمية: لم نستطع إكمال مهمتنا شمالي غزة

(مصراوي)



صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأنها لم تستطع إكمال مهمتها في مستشفى كمال عدوان والعودة بشكل كامل بسبب طول فترة التفتيش التي تعرض لها فريقها في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة في بيانها، إن المساعدات الإنسانية والبعثات في قطاع غزة تحتاج بشكل فوري إلى مرور آمن ومستدام وسلس، مشيرة إلى أن الإمدادات والإغاثات لا تزال تواجه مشاكل في الوصول إلى المستشفيات في القطاع.

وأفادت المنظمة في بيانها، بأن الوقود والإمدادات الطبية لم تستطع الوصول إلى مستشفى كمال شمالي غزة للمرة الثانية الأسبوع الماضي.