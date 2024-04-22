إعلان

BBC

الصحة العالمية: لم نستطع إكمال مهمتنا شمالي غزة

01:55 م الإثنين 22 أبريل 2024

منظمة الصحة العالمية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)


صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأنها لم تستطع إكمال مهمتها في مستشفى كمال عدوان والعودة بشكل كامل بسبب طول فترة التفتيش التي تعرض لها فريقها في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة في بيانها، إن المساعدات الإنسانية والبعثات في قطاع غزة تحتاج بشكل فوري إلى مرور آمن ومستدام وسلس، مشيرة إلى أن الإمدادات والإغاثات لا تزال تواجه مشاكل في الوصول إلى المستشفيات في القطاع.

وأفادت المنظمة في بيانها، بأن الوقود والإمدادات الطبية لم تستطع الوصول إلى مستشفى كمال شمالي غزة للمرة الثانية الأسبوع الماضي.

منظمة الصحة العالمية غزة طوفان الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لابيد يدعو نتنياهو للاستقالة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بعد حديثها عن قصة حب.. إشاعات ارتباط طاردت دينا الشربيني بسبب هؤلاء
* 1.5 جنيه للرغيف كأقصى سعر.. بدء تطبيق أسعار الخبز السياحي الجديدة- صور وفيديو