المرشد الإيراني: نفذنا هجومًا على إسرائيل بأقل تكلفة

(مصراوي)

علق المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل الأسبوع الماضي، قائلًا إن الهدف من العملية كان استعراض قدرات القوات المسلحة الإيرانية وإرادة شعبها على الساحة الدولية.

وقال خامنئي، إن المهم من العملية ليس إصابة الأهداف ولا عدد الصواريخ إنما إظهار مقدرة إيران على الوقوف في وجه إسرائيل.

وأضاف خامنئي، أن العملية تم تنفيذها بأقل تكلفة، زاعمًا تحقيق "إنجازات كبيرة بحكمة عالية".

وطالب المرشد الإيراني، القوات المسلحة بابتكار أسلحة وأساليب حديثة من أجل مواجهة أعداء إيران، مشددًا على ضرورة مواصلة التصدي لأعداء.



