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قتلى وجرحى جراء انفجار في غرب كابول

10:42 ص الأحد 21 أبريل 2024

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كابول - (د ب ا)

كد المتحدث باسم شرطة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول وقوع انفجار في الجزء الغربي من مدينة كابول، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن المتحدث خالد زادران أشار إلى أن الحادث، الذي وقع مساء أمس السبت، نجم عن انفجار لغم مغناطيسي في سيارة ركاب.

وقال المتحدث لوسائل الاعلام إن الحادث وقع في منطقة كوتي أي سانجي في المنطقة الأمنية الثالثة بمدينة كابول، حيث تم زرع قنبلة مغناطسية في حافلة صغيرة للركاب.

ولم يعرف على الفور تفاصيل ودوافع الهجوم ومنفذيه. مع ذلك، وفقا لشهود عيان، فإنه تم نقل 11 شخصا للمستشفى في أعقاب الانفجار.

وأشار المتحدث باسم الشرطة أن سائق السيارة لقى حتفه، وأصيب ثلاثة مدنيين. وأضاف أن مسؤولي طالبان يتواجدون في موقع الانفجار ويحققون في الحادث.

كابول انفجار شرطة طالبان
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