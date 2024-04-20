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دفاعات روسيا تسقط 50 مسيرة فوق أراضي 8 مقاطعات.

10:42 ص السبت 20 أبريل 2024

روسيا

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موسكو- (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية الليلة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة نوفوستي اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام مسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمسين مسيرة أوكرانية، منها 26 في بيلجورود، و10 في بريانسك و8 في كورسك و2 في تولا وواحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو".

ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات والصواريخ، بحسب الوكالة الروسية.

روسيا وزارة الدفاع الروسية موسكو دفاعات روسيا
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