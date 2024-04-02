بن غفير يطالب بحماية نتنياهو وعائلته بعد اقتحام الآلاف محيط منزله

مصراوي

طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بن غفير، الشاباك بأن يستيقظوا فوراً وأن يأخذوا على محمل الجد أمن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعائلته.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن اقتحام الآلاف محيط منزل نتنياهو وغض الطرف من الشاباك أمر غير مقبول، قائلا: "الأسبوع الماضي حذرت الشاباك من التهاون بأمن نتنياهو وكان الرد سلبيا

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قالت إن متظاهرون مطالبون باستقالة نتنياهو اخترقوا الحاجز الأخير أمام بيته.