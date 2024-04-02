إعلان

BBC

بن غفير يطالب بحماية نتنياهو وعائلته بعد اقتحام الآلاف محيط منزله

10:55 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

إيتمار بن غفير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بن غفير، الشاباك بأن يستيقظوا فوراً وأن يأخذوا على محمل الجد أمن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعائلته.
وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن اقتحام الآلاف محيط منزل نتنياهو وغض الطرف من الشاباك أمر غير مقبول، قائلا: "الأسبوع الماضي حذرت الشاباك من التهاون بأمن نتنياهو وكان الرد سلبيا
كانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قالت إن متظاهرون مطالبون باستقالة نتنياهو اخترقوا الحاجز الأخير أمام بيته.

بنيامين نتنياهو بن غفير الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: لم نكن على علم بشأن الهجوم على سفارة إيران بدمشق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"