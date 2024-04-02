المقاومة تستهدف قوة صهيونية وسط غزة وتسقط أفرادها بين قتيل وجريح

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف قوة للاحتلال متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" شرقي دير البلح وسط قطاع غزة وإسقاط أفرادها بين قتيل وجريح.

وتمكنت كتائب القسام، أمس الاثنين، من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين بخان يونس جنوب غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب بقناتها على تليجرام، "تمكنا من إيقاع قوة صهيونية في كمين مركب بخان يونس باستهداف ناقلة جند و7 جنود".

وأضافت القسام أن قوة نجدة إسرائيلية وصلت لإنقاذهم، وتمكن عناصر المقاومة من إيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".