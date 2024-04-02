بعد غلق الجزيرة بإسرائيل.. السودان: إيقاف عمل قنوات "العربية والحدث وسكاي نيوز" في البلاد

مصراوي

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اليوم الثلاثاء قرار بوقف بث قنوات "العربية"، "الحدث"، و"سكاي نيوز" في البلاد.

جاء هذا القرار استناداً إلى مواجهات مهنية ومطالب شفافية في العمل الإعلامي، بهدف حماية مصلحة المواطنين السودانيين والحفاظ على قيمهم.

وأضافت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب عدم التزام تلك القنوات بالمعايير المطلوبة وعدم تجديد تراخيصها للعمل في البلاد.

كان البرلمان الإٍسرائيلي (الكنيست) وافق أمس الإثنين، على ما يسمى بقانون الجزيرة، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.

وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة في جلسة الكنيست بكامل أعضائه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتعهد وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية الممولة من قطر "في الأيام المقبلة"، قائلا "لن تكون هناك حرية تعبير "لأبواق حماس في إسرائيل".

ويمنح القانون الجديد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، سلطة الأمر بالإغلاق المؤقت للشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا كان يعتقد أنها "تلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".

وتم إقرار القانون نفسه كقانون مؤقت وسينتهي في 31 يوليو أو قبل ذلك إذا رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين اشتكوا منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة، التي يقولون إنها متأثرة بشدة بحماس وتعرض قوات الجيش الإسرائيلي في غزة للخطر، إلا أنهم في الماضي توقفوا عن اتخاذ أي إجراء، مع الأخذ في الاعتبار تمويل قطر لمشاريع البناء الفلسطينية في قطاع غزة، والتي واعتبرتها جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.

وكان مكتب وزير الاتصالات قد أعلن في أكتوبر الماضي إن حملة إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل استندت إلى "دليل على انها تساعد حماس وتبث دعاية لصالحهم، باللغتين العربية والإنجليزية، للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، وحتى تمرير معلومات حساسة إليها".