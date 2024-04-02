زيلينسكي يدعو إلى محاكمة روسيا في مؤتمر حول جرائم الحرب

أمستردام (د ب أ)

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر في لاهاي اليوم الثلاثاء، دعوة المجتمع الدولي إلى جهد موحد لمحاكمة روسيا على جرائم الحرب.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر الذي يناقش العدالة في أوكرانيا، إنه لا بد من محاسبة المعتدين على أفعالهم، مضيفا أن الرسالة ينبغي أن تكون واضحة: "العدالة أقوى من حرب الكرملين".

وبعد أكثر من عامين على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، يناقش الوزراء الأوروبيون والمحققون الدوليون الوضع المتقدم لمحاكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا اليوم الثلاثاء.

وأعاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى الأذهان مذبحة ضد المدنيين في بلدة بوتشا قبل سنتين، مشيرا إلى أنها أصبحت رمزا للفظائع الروسية في أوكرانيا.

وقال للحضور في الاجتماع: "بدا العالم كله شريرا في عيون بوتشا".

وتعرض مدنيون أوكرانيون عزل للقتل والضرب وتقطيع الأطراف والحرق والإعدام الوهمي في بوتشا الواقعة بضواحي كييف في ربيع 2022.

وتريد أوكرانيا وحلفاؤها والمفوضية الأوروبية ضمان تقديم مجرمي الحرب المشتبه بهم إلى العدالة.

وبحسب وزارة الخارجية الهولندية تم توثيق ما يربو على 100 ألف جريمة حرب مزعومة في أوكرانيا حتى الآن.

وتستضيف هولندا المؤتمر. وسيضم المشاركون ممثلين عن المفوضية الأوروبية وأوكرانيا والحلفاء الغربيين بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية والسلطة القضائية الأوروبية "يوروجست".

وبعد وقت قصير من بدء الحرب، وافقت عدة دول على التعاون مع أوكرانيا والسلطات القضائية الدولية في التحقيقات.

وبالإضافة إلى القضاء الأوكراني، تحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أيضا. وأصدر المدعي العام كريم خان بالفعل أربع مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين روس رفيعي المستوى بسبب جرائم حرب مزعومة، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين.