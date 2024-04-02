وزير الدفاع الإسرائيلي: وحدتنا شرط لاستمرار وجودنا

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: نخوض حربا متعددة الجبهات والتحديات الأمنية التي تواجهنا كبيرة ووحدتنا شرط لاستمرار وجودنا.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، "نعمل في كل مكان لمنع تعاظم قوة أعدائنا ولنوضح أن من يعمل ضدنا في الشرق الأوسط سيدفع ثمنا فادحا".

وأكد جالانت التزامه بإعادة جميع الأسرى إلى منازلهم والدفع نحو أي اتفاق يحقق هذا الهدف.

ولفت إلى ضرورة عدم وجود انقسام داخل الشعب بسبب الخلاف بشأن التجنيد.

وفيما سبق اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجنيد 2500 شخصًا من يهود الحريديم داخل الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.