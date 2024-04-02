إعلان

BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي: وحدتنا شرط لاستمرار وجودنا

04:07 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: نخوض حربا متعددة الجبهات والتحديات الأمنية التي تواجهنا كبيرة ووحدتنا شرط لاستمرار وجودنا.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، "نعمل في كل مكان لمنع تعاظم قوة أعدائنا ولنوضح أن من يعمل ضدنا في الشرق الأوسط سيدفع ثمنا فادحا".

وأكد جالانت التزامه بإعادة جميع الأسرى إلى منازلهم والدفع نحو أي اتفاق يحقق هذا الهدف.

ولفت إلى ضرورة عدم وجود انقسام داخل الشعب بسبب الخلاف بشأن التجنيد.

وفيما سبق اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجنيد 2500 شخصًا من يهود الحريديم داخل الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل: المبنى الإيراني المستهدف في دمشق لم يكن سفارة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* 7 مستهدفات للمرحلة المقبلة.. نص كلمة السيسي بعد أداء اليمين الدستورية
* مصدران حكوميان يكشفان حقيقة استقالة الحكومة والمحافظين