إسرائيل: المبنى الإيراني المستهدف في دمشق لم يكن سفارة

(مصراوي)

صرح المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء، أن المبنى الإيراني الذي استهدفته إسرائيل في دمشق لم يكن سفارة أو قنصلية.

وقال ليفي، إن المبنى الذي تم قصفه كان مبنى عسكري تابع لفيلق القدس.

وفي وقت سابق، اتهمت طهران القوات الإسرائيلي باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وهو ما أسفر عن مقتل قائدين في الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى 5 آخرين.

وتوعدت إيران بالرد المناسب على استهداف مقرها ومسؤوليها في الأراضي السورية.